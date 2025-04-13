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Синоптики назвали самые холодные и ветреные места Беларуси

  • 13.04.2025, 22:54
Синоптики назвали самые холодные и ветреные места Беларуси

В Минске погода тоже отличается по районам.

Названы самые холодные и ветреные места Беларуси.

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко рассказала об особенностях погоды в эфире телеканала ОНТ.

Она отметила, что наиболее низкие температуры обычно фиксируются в Городокском районе Витебской области на метеостанции Езерище.

В условиях безоблачного неба и антициклональной погоды наиболее холодные температуры часто наблюдаются на торфяниках. Например, на метеостанции Полесская.

В Могилевской области к таким местам относятся метеостанции Кличев и Бобруйск.

Самые ветреные места

Что касается ветреных мест, то здесь лидируют Ошмяны и Новогрудок в Гродненской области.

По словам Четырко, Новогрудок считается самой продуваемой точкой страны. Кроме того, этот город лидирует и по числу дней с туманами.

«А если говорить про грозы, конвективные явления, чаще всего они именно в южных регионах – это Брестская, Гомельская области», – добавила эксперт.

Она подчеркнула, что погодные условия могут значительно отличаться даже в пределах одного города. Например, в Минске, где работают девять метеостанций, наблюдаются различия в погоде между районами.

«Когда была построена новая метеорологическая станция Уручье, это практически за городом, за кольцевой, мы увидели, что температура воздуха в зимний сезон при антициклональном характере безветрия может на 5°C и больше отличаться от той, которая в городе», – заметила спикер.

По ее словам, это демонстрирует, как городская среда влияет на микроклимат.

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