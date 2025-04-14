Китай призвал Трампа снять взаимные пошлины
- 14.04.2025, 3:01
Пекин назвал частичную отмену тарифов США «небольшим шагом».
Китай назвал частичную отмену пошлин США «небольшим шагом» и призвал президента Дональда Трампа «полностью отменить» взаимные тарифы. Такое заявление сделало Министерство торговли Китайской народной республики, сообщает американский телеканал CNBC.
«Мы призываем США прислушаться к рациональным голосам международного сообщества и внутренних сил, сделать большой шаг в исправлении своих ошибок, полностью отменить неправомерное действие «взаимных тарифов» и вернуться на правильный путь разрешения разногласий путем равноправного диалога, основанного на взаимном уважении», – заявила китайская сторона.
Министерство также заявило, что КНР «оценивает соответствующее влияние» освобождения от пошлин на некоторые технологические продукты, о которых было объявлено поздно вечером в пятницу.