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Китай призвал Трампа снять взаимные пошлины

  • 14.04.2025, 3:01
Китай призвал Трампа снять взаимные пошлины

Пекин назвал частичную отмену тарифов США «небольшим шагом».

Китай назвал частичную отмену пошлин США «небольшим шагом» и призвал президента Дональда Трампа «полностью отменить» взаимные тарифы. Такое заявление сделало Министерство торговли Китайской народной республики, сообщает американский телеканал CNBC.

«Мы призываем США прислушаться к рациональным голосам международного сообщества и внутренних сил, сделать большой шаг в исправлении своих ошибок, полностью отменить неправомерное действие «взаимных тарифов» и вернуться на правильный путь разрешения разногласий путем равноправного диалога, основанного на взаимном уважении», – заявила китайская сторона.

Министерство также заявило, что КНР «оценивает соответствующее влияние» освобождения от пошлин на некоторые технологические продукты, о которых было объявлено поздно вечером в пятницу.

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