Министр энергетики США пообещал низкие цены на нефть 14.04.2025, 4:52

По его словам, цены в ближайшие четыре года будут ниже, чем при Байдене.

Американский министр энергетики Крис Райт заявил, что цены на энергоносители при этой администрации США будут ниже, чем при предыдущей. Слова чиновника на брифинге в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде передает агентство Bloomberg.

«Под руководством президента Трампа в следующие четыре года мы почти наверняка увидим более низкие средние цены на энергоносители, чем за последние четыре года правления предыдущей администрации». – заявил Райт.

В то же время, он отказался назвать конкретные ценовые ориентиры.

Во времена Джо Байдена Штаты часто конфликтовали с Саудовской Аравией по поводу энергетической политики после того, как почувствовали, что их просьбы увеличить добычу нефти и снизить цены для борьбы с инфляцией были проигнорированы. По данным Bloomberg, в 2017-2021 годах нефть в среднем стоила около $83 за баррель.

«Я не могу комментировать, где сегодня находятся цены на нефть и куда они двигаются, но если вы снизите барьеры для инвестиций, снизите барьеры для строительства инфраструктуры, вы сможете снизить стоимость поставок энергоресурсов», – заявил министр.

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