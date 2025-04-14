Документы ЦРУ: Гитлер мог сбежать из Германии по «крысиным тропам»
- 14.04.2025, 6:19
Агенты США искали Гитлера в Южной Америке в течение 10 лет после даты его официальной смерти.
Агенты ЦРУ искали Адольфа Гитлера в Южной Америке еще десять лет после его смерти. Об этом пишет New York Post со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ о побеге и смерти нацистского лидера.
Выяснилось, что американские агенты продолжали искать след Гитлера в Южной Америке еще в течение десяти лет после официальной даты смерти. Эти документы рассекретили на фоне намерений Аргентины обнародовать правительственные архивы, касающиеся нацистских преступников, бежавших в страну после Второй мировой войны.
Считается, что 30 апреля 1945 года Гитлер и Ева Браун, поженившись за день до этого, совершили самоубийство в бункере в Берлине. Их останки были частично сожжены, эксгумированы советскими войсками и идентифицированы по стоматологическим записям. В 1970 году советский КГБ уничтожил останки Гитлера, оставив только челюсть и часть черепа.
Несмотря на это, уже с 1945 года распространялись теории, что Гитлер сбежал из Германии, воспользовавшись «крысиными тропами» - нелегальными маршрутами побега для нацистов.
В октябре 1945 года в ЦРУ поступил отчет, что Гитлер мог скрываться в спа-отеле в аргентинском городке Ла-Фальда. Владелица этого отеля была «страстной поклонницей» Гитлера.
«Гитлер никогда не забывал об этой добровольной поддержке нацистской партии. В течение лет после его прихода к власти ее дружба с Гитлером стала настолько близкой, что она и члены ее семьи жили с Гитлером в одном отеле во время их ежегодного визита в Германию», - говорится в документах.
В 1955 году агент ЦРУ с кодовым именем «CIMELODY-3» сообщил, что его знакомый, общаясь с бывшим нацистом Филлипом Ситроеном, узнал о пребывании Гитлера в Колумбии.
«Филипп Ситроен прокомментировал, что спустя десять лет, прошедших после окончания Второй мировой войны, союзники больше не могли преследовать Гитлера как военного преступника», - говорится в документе.
Ситроен передал фотографию, где он якобы изображен с Гитлером под именем «Адольф Шриттельмайор» на пляже в Тунха, Колумбия. По этим данным, в январе 1955 года тот переехал в Аргентину.
Однако сами же документы ЦРУ впоследствии отметили:
«На этот вопрос можно потратить огромные усилия с отдаленными возможностями установить что-то конкретное. Поэтому мы предлагаем этот вопрос закрыть».