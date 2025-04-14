Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса 14.04.2025, 7:32

Марио Варгас Льоса

Перуанский писатель скончался на 90-м году жизни.

На 90-м году жизни умер перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса.

О смерти писателя сообщили его дети, передает El Pais. Они уточнили, что публичной церемонии прощания с писателем не будет.

Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года в городе Арекипа, Перу. Он получил образование в Национальном университете Сан-Маркос в Лиме и продолжил обучение в Испании и Франции. Его первые литературные работы были опубликованы в 1950-х годах.

Одним из самых известных произведений Варгаса Льосы является роман «Город и псы» (1963), который принес ему международное признание. В своем творчестве писатель часто исследовал темы власти, насилия, социальных конфликтов и человеческой природы.

Среди других значимых работ — романы «Зеленый дом», «Разговор в Соборе», «Война конца света» и другие.

В 1990 году Льоса баллотировался на пост президента Перу от правоцентристской коалиции, но проиграл выборы Альберто Фухимори.

В 2010 году Марио Варгас Льоса был удостоен Нобелевской премии по литературе «за картографию структуры власти и яркие образы сопротивления, восстания и поражения индивида».

В 2023 году писатель заявил, что его роман «Я посвящаю вам свое молчание» станет последней публикацией в его литературной карьере.

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