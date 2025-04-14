Зеленский призвал Трампа посетить Украину 1 14.04.2025, 7:34

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По его словам, президент США должен быть на стороне Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Дональда Трампа посетить его страну, чтобы увидеть разрушения, вызванные военной РФ. Об этом украинский президент заявил в интервью CBS.

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что Трамп, «будучи сильным президентом сильной страны», должен быть на стороне Украины, а не занимать нейтральную позицию по отношению к войне.

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