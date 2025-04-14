закрыть
14 апреля 2025, понедельник, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский призвал Трампа посетить Украину

1
  • 14.04.2025, 7:34
  • 1,328
Зеленский призвал Трампа посетить Украину

По его словам, президент США должен быть на стороне Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Дональда Трампа посетить его страну, чтобы увидеть разрушения, вызванные военной РФ. Об этом украинский президент заявил в интервью CBS.

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что Трамп, «будучи сильным президентом сильной страны», должен быть на стороне Украины, а не занимать нейтральную позицию по отношению к войне.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников