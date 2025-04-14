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Ученые: Мужчинам и женщинам нужно завтракать по-разному

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  • 14.04.2025, 7:42
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Ученые: Мужчинам и женщинам нужно завтракать по-разному

Исследователи дали советы, что нужно есть.

Исследовательская группа канадского Университета Ватерлоо провела исследование различий метаболизма мужчин и женщин. Команда использовала уже имеющиеся данные и с помощью компьютерного моделирования создала модели мужского и женского обмена веществ. В центре внимания была реакции на разные виды завтраков — с высоким содержанием углеводов или жиров, пишет Bild.

Результат показал: мужской организм лучше реагирует на завтрак с высоким содержанием углеводов, тогда как для женщин оптимальным выбором будет пища с повышенным содержанием жиров.

Мужчинам посоветовали есть на завтрак сложные углеводы. Найти их можно в цельнозерновых кашах, гречке, бобовых, яблоках. Женщинам же лучше употреблять рыбу, орехи, авокадо.

«Важно понимать, как, казалось бы, незначительные решения — например, что мы едим на завтрак — могут влиять на наше здоровье и уровень энергии», — отметила глава исследовательской группы Стефани Або.

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