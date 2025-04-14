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Избирком Эквадора объявил о победе действующего президента на выборах

  • 14.04.2025, 7:46
Избирком Эквадора объявил о победе действующего президента на выборах
Даниэль Нобоа

Оппозиционный кандидат призвала к пересчету голосов.

Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора назвал действующего президента Даниэля Нобоа победителем второго тура выборов главы государства. Об этом сообщила глава избиркома Диана Атамаинт на пресс-конференции, передает Prensa Latina.

Она сообщила, что по итогам обработки 90% протоколов наметилась необратимая тенденция в результатах второго тура выборов президента. НИС, по словам Атамаинт, считает победителями кандидатов в президенты и вице-президенты от партии «Национальное демократическое действие» Даниэля Нобоа и Марию Хосе Пинто.

В настоящий момент, как отмечает портал, уже подсчитано более 90% голосов. Нобоа набрал 55,92% действительных голосов, а его соперница, кандидат от левого «Движения гражданской революции» Луиса Гонсалес — 44,08%.

Сам Нобоа заявил, что его победа во втором туре выборов не вызывает сомнений.

«Это историческая победа. Победа с отрывом в более чем 10 процентных пунктов и более чем 1 млн голосов. Нет сомнений в том, кто победитель», — сказал он.

Гонсалес отказалась признать оглашенные результаты выборов и призвала провести пересчет голосов. Она обвинила Нобоа в злоупотреблении властью.

«Мы будем защищать демократию и будем просить пересчета [голосов]», — сказала политик, обращаясь к сторонникам, которые собрались в центре Кито. Гонсалес поблагодарила всех, кто поддержал ее кампанию.

Выборы проходили спустя два года после введения в стране режима внутреннего вооруженного конфликта, вызванного тем, что лидеры крупнейших криминальных группировок, включая «Лос-Чонерос», связанную с мексиканскими наркокартелями, бежали из мест заключения, а по стране прокатилась серия тюремных бунтов.

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