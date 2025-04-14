FT: Трамп потерпит поражение в торговой войне с Китаем 5 14.04.2025, 7:50

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Аналитик назвал три причины.

Президент США Дональд Трамп потерпит поражение в торговой войне, которую он объявил Китаю, по трем причинам. Такое мнение высказал директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics, занимающейся изучением китайской экономики, Артур Кребер в статье для газеты Financial Times.

Мировые державы, по мнению аналитика, не захотят поддержать США в «крестовом походе» против Китая, поскольку Соединенные Штаты при Трампе стали «ненадежной» страной.

Второй причиной он назвал отступление США от «взаимных» тарифов. Этот шаг показал, что действие меры ограничено: Трамп был вынужден отказаться от нее из-за негативной реакции рынков, считает Кребер.

«Таким образом, Трамп потерял свои рычаги влияния на торговых переговорах. Он не может снова повысить тарифы, потому что рынок казначейских облигаций снова взбунтуется», — пишет эксперт.

Третьей причиной автор статьи называет Китай.

«На первый взгляд, Китай сейчас выглядит хуже, чем США: он потерял доступ к одному из своих крупнейших экспортных рынков и кажется дипломатически изолированным. Но на самом деле он хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США», — пишет он.

Пекин, по словам аналитика, может заместить утраченный спрос со стороны США внутренним потреблением. Также Китай может обходиться без импорта из Соединенных Штатов, поскольку годы экспортного контроля помогли ему добиться больших успехов в производстве товаров без американских технологий.

«Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем состоит в том, чтобы заставить Пекин преклонить колено перед мощью США, то результатом будут только фрустрация и разочарование» — полагает Кребер.

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