Неделя в Беларуси начнется с тепла
- 14.04.2025, 7:52
- 1,060
Прогноз погоды на 14 апреля.
В понедельник, 14 апреля, в Беларуси сохранится переменная облачность. Утром и днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, умеренный, днем местами усилится, сообщает Белгидромет.
Минск. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), лишь к вечеру возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха +16..+18°C. Ветер южный, 4-9 м/с. Порывы до 12 м/с.
Брест. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (вероятность осадков 60-70%). Температура воздуха +17..+19°C. Ветер южный, 4-9 м/с.
Витебск. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +16..+18°C. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +17..+19°C. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гродно. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (вероятность осадков 60-70%). Температура воздуха +17..+19°C. Ветер южный, 4-9 м/с.
Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +17..+19°C. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.