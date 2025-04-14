закрыть
14 апреля 2025, понедельник, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неделя в Беларуси начнется с тепла

  • 14.04.2025, 7:52
  • 1,060
Неделя в Беларуси начнется с тепла

Прогноз погоды на 14 апреля.

В понедельник, 14 апреля, в Беларуси сохранится переменная облачность. Утром и днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, умеренный, днем местами усилится, сообщает Белгидромет.

Минск. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), лишь к вечеру возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха +16..+18°C. Ветер южный, 4-9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Брест. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (вероятность осадков 60-70%). Температура воздуха +17..+19°C. Ветер южный, 4-9 м/с.

Витебск. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +16..+18°C. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +17..+19°C. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (вероятность осадков 60-70%). Температура воздуха +17..+19°C. Ветер южный, 4-9 м/с.

Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +17..+19°C. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников