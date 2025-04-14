Германия готова передать Taurus Украине 1 14.04.2025, 7:54

4,382

Крылатые ракеты большой дальности помогут уничтожить Крымский мост.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц повторил, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus в рамках оборонной поддержки.

Об этом сообщает Financial Times.

Немецкий политик, который в следующем месяце должен вступить в должность канцлера, подчеркнув необходимость поставить Украину «на передовую» и заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки и прекратить войну.

Мерц резко осудил российский ракетный удар по городу Сумы, который был осуществлен 13 апреля, на Вербное воскресенье. Он назвал такой обстрел «серьезным военным преступлением», и добавил, что Украине нужна помощь, чтобы «продвинуться» в конфликте.

Отвечая на вопрос, выполнит ли он предыдущий призыв к ФРГ о передаче Украине ракет Taurus, о которых официальный Киев давно просил Берлин, Мерц отметил, что готов это сделать, если это будет осуществлено в координации с европейскими союзниками.

«Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, и американцы все равно это делают», - сказал он общественному вещателю ARD в воскресенье вечером.

Также Мерц добавил, что это должно быть «совместно согласовано, и если согласилось, то Германия должна принять участие».

Комментируя усилия президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, будущий канцлер ФРГ предупредил, что Путин не будет «положительно реагировать на слабость и мирные предложения».

Мерц отметил, что удар по Сумах, в результате которого погибло по меньшей мере 34 гражданских и 117 получили ранения — это «то, что Путин делает с теми, кто говорит ему о прекращении огня».

Также немецкий политик добавил, что в «какой-то момент (Путин) должен признать безнадежность этой войны, а это означает, что мы должны помочь Украине».

В воскресенье Мерц не только заявил о готовности поставить ракеты Taurus для Украины, но также предположил, что они могут быть использованы для ударов по таким целям, как незаконно построенный российскими захватчиками Крымский мост, считающийся «символом оккупации» Путиным украинского полуострова в 2014 году.

Дальность полета ракет Taurus — 500 км, ATACMS — до 300 км, Storm Shadow / SCALP-EG — от 140 до 550 км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com