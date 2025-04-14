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Белорус Шарангович достиг отметки в 100 шайб в НХЛ

  • 14.04.2025, 8:09
Белорус Шарангович достиг отметки в 100 шайб в НХЛ
Егор Шарангович

Он — третий белорус с таким рекордом.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:2.

26-летний белорусский форвард «огоньков» Егор Шарангович оформил дубль в поединке.

Для него эти шайбы стали 100-й и 101-й в карьере в Национальной хоккейной лиге с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.

Шарангович — третий белорусский хоккеист со 100+ шайбами в карьере НХЛ. Больше него забросили только Андрей Костицын (117 голов в 447 матчах) и Михаил Грабовский (125 голов в 544 матчах).

У форварда «Вашингтона» Алексея Протаса, который прекрасно проводит этот сезон, 43 шайбы, причем 30 в этом сезоне.

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