Трамп об ударе РФ по Сумам: Это было ужасно 8 14.04.2025, 8:22

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Президент США заявил, что Кремль совершил ошибку.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на вчерашнюю ракетную атаку России по Сумах, в результате которой погибли 34 человека. Американский лидер назвал это «ужасной ошибкой».

Об этом сообщает Forbes.

«Мне сказали, что они допустили ошибку, это было ужасно», - сказал Трамп во время разговора с представителями СМИ в Белом доме.

На вопрос журналистов, что именно он имеет в виду под словом «ошибка», американский лидер не стал уточнять.

Президент США еще раз повторил, что «они (россияне, — ред.) совершили ошибку».

«Я так считаю. Слушайте, спросите у них», - сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер высказал мнение, что «развязывание этой войны (России с Украиной, - ред.) — это злоупотребление властью».

«Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну», - в очередной раз повторил Трамп свой тезис.

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