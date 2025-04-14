Белорусский рубль ослаб почти ко всем основным валютам
- 14.04.2025, 8:30
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Курсы валют на 14 апреля.
На 14 апреля Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют:
1 доллар США — 3,1451 белорусского рубля (снижение на 1,05 % по отношению к курсу на 11 апреля).
1 евро — 3,5367 белорусского рубля (рост на 1,79%).
100 российских рублей — 3,6445 белорусского рубля (рост на 0,01%).
10 китайских юаней — 4,2208 белорусского рубля (рост на 0,08%).
10 польских злотых — 8,2310 белорусского рубля (рост на 0,62%).