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Белорусский рубль ослаб почти ко всем основным валютам

  • 14.04.2025, 8:30
  • 1,468
Белорусский рубль ослаб почти ко всем основным валютам

Курсы валют на 14 апреля.

На 14 апреля Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют:

1 доллар США — 3,1451 белорусского рубля (снижение на 1,05 % по отношению к курсу на 11 апреля).

1 евро — 3,5367 белорусского рубля (рост на 1,79%).

100 российских рублей — 3,6445 белорусского рубля (рост на 0,01%).

10 китайских юаней — 4,2208 белорусского рубля (рост на 0,08%).

10 польских злотых — 8,2310 белорусского рубля (рост на 0,62%).

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