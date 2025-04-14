Православные верующие Беларуси встречают Страстную седмицу перед Пасхой 14.04.2025, 8:52

Великая седмица является особой неделей.

Православные верующие Беларуси встречают Страстную седмицу перед Пасхой. Священник, клирик Свято-Духова кафедрального собора Роман Артемов сказал белорусам о событиях Страстной седмицы с 14 апреля перед Пасхой, пишет БелТА.

Священник обращает внимание, что Страстная, или Великая седмица является особой неделей, не относящейся к Великому посту. Он пояснил, что каждый день указанной недели посвящен конкретным воспоминаниям из жизни Иисуса Христа, которые предшествовали его казни, а затем воскрешению.

Артемов отметил, что в Великий понедельник христиане вспоминают проклятие бесплодной смоковницы. Священник добавляет, что в Великий вторник вспоминается эпизод, как Иисус проповедовал в Иерусалимском храме, рассказал несколько притч, в том числе о десяти девах и талантах.

В Великую среду верующие вспоминают предательство Иуды и грешницу, омывшую слезами и помазавшую миром ноги Христа, подготовив подобным образом его к погребению. В Великий четверг вспоминается Тайная вечеря, а в Великую пятницу – крестные страдания Христа. В названный день на центр храмов выносится плащаница и совершается чин погребения.

Священник уточняет, что в Великая суббота – день покоя. Именно в названный день в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. А в воскресенье, 20 апреля, верующие отметят Пасху.

– Страстная седмица выстроена таким образом, чтобы христианин, который ходит в храм, мог прожить каждый день в воспоминаниях последних земных дней Спасителя и Его воскресения, - пояснил Роман Артемов.

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