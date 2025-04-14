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Зеленский: Россия имеет огромное информационное влияние на американскую политику

  • 14.04.2025, 8:54
Зеленский: Россия имеет огромное информационное влияние на американскую политику

По словам президента Украины, нарративы РФ преобладают в США.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия имеет огромное информационное влияние на политику США и американских политиков.

Об этом сообщает СBS News.

«Я считаю, к сожалению, что российские нарративы преобладают в США. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и политиков США», — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в феврале ездил в Вашингтон на встречу в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом. Тогда Трамп приравнивал погибших в Украине к погибшим российских оккупантов.

«Президент Трамп, как сильный президент сильной страны, должен быть на стороне Украины. Я считаю неправильным то, что Америка хочет быть нейтральной», — сказал он.

Ранее Трамп прокомментировал российский ракетный удар по городу Сумы 13 апреля, в результате чего погибли 34 человека, еще 117 — получили ранения. Он назвал российскую атаку «ужасной вещью».

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