Зонд NASA внезапно выключился перед приближением к Юпитеру 14.04.2025, 8:58

Редкая аномалия.

Космический аппарат Juno неожиданно перешел в безопасный режим во время последнего запланированного пролета мимо Юпитера, передает New Voice.

Juno совершал свое 71-е близкое сближение с Юпитером 4 апреля. Во время этой миссии зонд дважды переходил в безопасный режим — за час до и через 45 минут после близкого приближения к Юпитеру.

В безопасном режиме несущественные функции космического корабля не работают. Juno выключил научные приборы, оставив включенными системы связи и управления питанием. Затем космический корабль перезагрузил свой компьютер и направил антенны на Землю для связи.

Безопасный режим активируется, когда космический корабль обнаруживает аномалию. Как сообщили в NASA, пока непонятно, что именно могло заставить Juno перейти в безопасный режим. Космическое агентство считает, что это могло произойти, когда космический корабль пролетел через радиационные пояса Юпитера. Магнитное поле Юпитера в 20 000 раз сильнее, чем поле Земли, и является самым сильным среди планет Солнечной системы. По данным Европейского космического агентства, магнитосфера планеты задерживает заряженные частицы, а затем ускоряет их, как ускоритель частиц. Самые высокие потоки энергетических частиц находятся в поясах в форме бублика вокруг экватора Юпитера, его радиационных поясах.

Juno должен совершить свой следующий пролет мимо Юпитера 7 мая, во время которого он должен приблизиться к спутнику Юпитера Ио на расстояние примерно 89 000 километров.

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