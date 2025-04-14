В Дроздах третий год продают дом, который принадлежал экс-охраннику Лукашенко 14.04.2025, 9:12

Сколько просят за жилье.

В Дроздах в Минске третий год пытаются продать недостроенный коттедж, который как минимум до середины 2021 года принадлежал Андрею Втюрину. Не исключено, что недвижимость и сейчас числится за ним. Этот мужчина раньше был заместителем госсекретаря Совбеза и главой Службы безопасности Александра Лукашенко. В 2020-м Втюрина осудили за коррупцию на 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. В 2024-м появилась информация, что мужчина мог быть помилован Лукашенко.

Выставленный на продажу недострой находится на улице Вербной. Его пытаются сбыть как минимум с конца февраля 2023-го, тогда стоимость была 1 млн 450 тыс. долларов. В июле того же года цену снижали до 1,3 млн. А в ноябре 2024-го подняли до 1,4 млн долларов, столько за недвижимость просят и сейчас. Если в рублях, то это почти 4,4 млн, пишет «Зеркало».

Общая площадь дома составляет 590 «квадратов», высота потолков — от 3,62 до 5 метров. Все коммуникации в доме центральные.

Проектом предусмотрены три этажа: цокольный и два надземных. В «цоколе» с отдельным входом планировалось организовать комнату отдыха площадью 69 м2, спортивный зал на 19 «квадратов», постирочную, санузел, сауну, кладовую, техническое помещение.

На первом этаже предполагалась гостиная почти на 60 «квадратов», кухня-столовая, гостевая комната, гардеробная, веранда, гараж на два авто, два санузла, котельная. На втором этаже должны были быть четыре комнаты (некоторые из них с санузлами и гардеробными) и комната отдыха.

Участок под домом занимает 15 соток.

Кто такой Андрей Втюрин

Андрей Втюрин возглавил Службу безопасности Александра Лукашенко в 2007 году и руководил ею семь лет. В сентябре 2014-го Лукашенко освободил Втюрина от должности и назначил заместителем госсекретаря Совбеза.

Весной 2019 года его задержали в момент получения взятки от российского бизнесмена. Позже Лукашенко сообщил, что Втюрин «попал под прицел» спецслужб, когда еще находился на должности начальника Службы безопасности самого политика.

Суд над Втюриным проходил с апреля по июль 2020 года. Его (кавалера ордена «За службу Родине» и обладателя медали «За безупречную службу») признали виновным в получении взяток на общую сумму 192 тысячи долларов. Такие деньги ему платили за лоббирование интересов при поставке телекоммуникационного оборудования для ДИН МВД, в частности для тюрьмы № 8 в Жодино.

В 2020 году tut.by писал, что участок для строительства дома в Минске Втюрин получил в декабре 2011 года. В суде он рассказывал, что возводил недвижимость очень долго, денег не хватало. А передаваемые ему представителями коммерческих структур деньги были не взятками, а займами на строительство дома. Также он получил кредит в «Беларусбанке».

Втюрина приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а также лишили звания полковника. Наказание бывший высокопоставленный силовик отбывает в колонии в городском поселке Витьба Витебской области.

Всего по «делу Втюрина» осудили 16 человек. Среди них — чиновники Министерства финансов, а также менеджеры Нацбанка, «БПС-Сбербанка», «Беларусбанка», глава «Белтелекома», представители коммерческих структур. Кроме того, сроки получили российские бизнесмены, которые давали взятки. Всего у причастных изъяли более 1,65 миллиона долларов.

В 2024 году появилась информация, что Александр Лукашенко мог помиловать бывшего главу своей службы безопасности и секретаря Совбеза Андрея Втюрина.

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