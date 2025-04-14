Инфляция в Беларуси вышла из-под контроля

Инфляция в Беларуси вышла из-под контроля3
- 14.04.2025, 9:27
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Цены на сезонные продукты бьют рекорды.
В марте 2025 года инфляция в Беларуси составила 5,9% год к году после 5,6% г/г в феврале, сообщает Евразийский банк развития.
Больше всего на рост инфляции повлияло повышение цен на продовольственные товары. Удорожание составило 7,5% г/г в марте после 6,7% г/г месяцем ранее.
Экономисты назвали две причины, по которым рост цен ускорился: это «связано как с повышением цен на сезонные товары, так и ослаблением белорусского рубля к российскому (основной импорт продовольствия идет из РФ) в последние месяцы».