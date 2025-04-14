Британия и ЕС планируют подписать пакт об обороне и безопасности 14.04.2025, 9:53

Уже в мае.

На саммите 19 мая Британия и Евросоюз могут подписать пакт об обороне и безопасности, который позволит британским оружейным компаниям участвовать в совместных закупках вооружений.

Об этом стало известно Financial Times.

Угрозы президента Дональда Трампа не защищать союзников по НАТО и его намеки в адрес России заставили европейские страны коллективно перевооружиться и увеличить свои оборонные расходы, а также обсудить, как объединить силы и средства, чтобы лучше всего защитить Украину после возможного мирного соглашения при посредничестве США.

«Коалиция решительных» во главе с Францией и Великобританией проложила путь к подписанию пакта в следующем месяце на саммите лидеров ЕС с премьером Британии Киром Стармером – первой такой встрече после Brexit.

«Что касается обороны, британцы, по сути, «вернулись в семью», – сказал один из дипломатов ЕС.

Послы ЕС встретились в пятницу в рамках подготовки к саммиту, и четыре дипломата заявили, что большинство столиц призывают к подписанию пакта об обороне и безопасности в дополнение к более широкому заявлению по геополитическим вопросам.

Европейская комиссия сделала такой документ предпосылкой для участия Великобритании в предложенной кредитной программе на сумму 150 млрд евро, которую правительства могут использовать для военных закупок.

В знак тесной координации действий министр обороны Великобритании Джон Хили на прошлой неделе был одним из организаторов встречи «коалиции желающих» в Брюсселе со своим французским коллегой, после чего состоялась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины под совместным председательством с его немецким коллегой.

В то же время британский министр финансов Рэйчел Ривз присоединилась к министрам финансов ЕС в Варшаве в выходные, чтобы высказаться «за углубление сотрудничества с нашими европейскими союзниками в сфере финансирования обороны».

Столицы ЕС также стремятся завершить работу над двумя другими соглашениями с Великобританией, которые будут охватывать такие вопросы, как энергетика, миграция и рыболовство.

Последнее является спорным вопросом для Франции, Дании и некоторых других прибрежных стран ЕС, которые хотят сохранить свой доступ к водам Великобритании после того, как срок действия существующего соглашения завершится в 2026 году. Французская позиция, подтвержденная во время дискуссии послов ЕС в пятницу, заключается в том, что любая попытка Великобритании пересмотреть уровень доступа ЕС к британским рыболовным водам затмит более широкие переговоры, в том числе об обороне.

«Война, Трамп и перевооружение Европы сближают Францию и Великобританию. Но нам нужна добрая воля в некоторых других вопросах, чтобы сблизить ЕС и Великобританию», – сказал дипломат.

По словам дипломатов, и Париж, и Лондон находятся под давлением, чтобы найти компромисс, в то время как другие столицы утверждают, что было бы смешно, если бы права на рыбалку – политически чувствительный, но экономически незначительный вопрос – препятствовало более тесному сотрудничеству в таком важном вопросе, как европейская безопасность.

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