Китай привлек другие страны и Мао Цзедуна к борьбе против пошлин Трампа 14.04.2025, 10:05

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Си Цзиньпин начал турне по Юго-Восточной Азии.

Власти Китая перевели правительственных чиновников на «военные рельсы», а дипломатам поручили убедить другие страны выступить против пошлин президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Китай в течение нескольких месяцев пытался избежать эскалации торговой войны. Дипломаты старались установить канал связи с высокопоставленными сотрудниками администрации Трампа, некоторые рассчитывали на торговое соглашение, завершение сделки по продаже TikTok и даже на решение по Тайваню. Но после объявления республиканцем пошлин, размер которых в итоге вырос до 145%, Пекин решил перейти к ответным мерам.

В подготовке ответа ключевую роль играли сотрудники отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии, представители правительства публиковали в социальных сетях ролики на которых Мао Цзедун обещает: «Мы никогда не уступим». Чиновникам из министерств иностранных дел и торговли приказали отменить запланированные отпуска и круглосуточно держать включенными мобильные телефоны. Китай поддерживал связь с другими государствами, против которых Трамп ввел пошлины, это включало отправку писем с призывом к сотрудничеству. По словам двух источников, Пекин также установил контакты с союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее.

В то время как многие страны столкнулись с тарифами впервые, Китай опирался на опыт предыдущих раундов торговой войны с США во время первого срока Трампа. Власти поручили правительственным чиновникам изучить политику республиканца и предложить контрмеры, которые можно было бы постепенно ужесточать, сообщили источники агентства. В результате Китай создал ответную стратегию, которая включает пошлины на товары из США (со временем власти подняли их до 125%), ограничения для примерно 60 американских компаний и ужесточение экспорта редкоземельных металлов.

14 апреля председатель Китая Си Цзиньпин прибыл во Вьетнам, затем он намерен посетить Малайзию и Камбоджу. Это его первая зарубежная поездка в 2025 году, она призвана показать влияние Пекина в регионе, пишет Bloomberg. «Я бы расценила это как попытку Си сформировать альянсы для сопротивления Соединенным Штатам в торговой войне», — заявила агентству китаевед, профессор Линетт Онг из Университета Торонто.

В преддверии визита во вьетнамской газете Nhan Dan вышла статья Си, в которой тот раскритиковал политику протекционизма, заявив, что она «ни к чему не приведет», и призвал Ханой к сотрудничеству с Пекином для защиты международной торговли и устойчивых цепочек поставок. «В торговых или тарифных войнах нет победителей», — подчеркнул китайский лидер. Он поддержал увеличение вьетнамского экспорта в Китай, строительство железной дороги, которая свяжет две страны, а также сотрудничество в области 5G и искусственного интеллекта.

Вьетнам, Малайзия и Камбоджа ранее заявили о готовности к переговорам с Трампом, для них размер пошлин составил 46, 24 и 49% соответственно. Советник республиканца по торговле и производству Питер Наварро в статье для Financial Times призвал эти страны «прекратить позволять Китаю обходить американские тарифы».

9 апреля Трамп заявил, что США на 90 дней взяли паузу во введении новых пошлин для более чем 75 государств, но для них сохранится базовая пошлина в размере 10%. Несколько дней спустя Вашингтон освободил от «взаимных пошлин» смартфоны, компьютеры, внешние жесткие диски и ряд других электронных устройств, Минторг назвал это «временной отсрочкой». Трамп уточнил, что для Китая никаких исключений не делали.

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