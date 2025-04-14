ЕС направил в Вашингтон переговорщика в надежде договориться по тарифам 14.04.2025, 10:13

Брюссель уже заморозил свои ответные торговые пошлины.

ЕС попытается снова начать переговоры с Соединенными Штатами. Брюссель уже заморозил свои ответные торговые пошлины после частичной приостановки тарифов Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

Сегодня торговый представитель ЕС Марош Шефчович встретится со своими коллегами в Вашингтоне, надеясь, что частичное перемирие может привести к некоторым содержательным переговорам.

Диалог может даже послужить сокращению сборов ниже нынешних 10% после того, как президент США предположил, что могут быть "исключения".

Поездка должна дать лучшее представление о готовности администрации США к переговорам и ее приоритетах, сказал агентству Bloomberg высокопоставленный правительственный чиновник.

Но, несмотря на неоднократные призывы к европейскому единству, в ЕС консенсуса о том, насколько далеко блок должен зайти с уступками или как отомстить, если переговоры провалятся.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард сказала министрам финансов ЕС на выходных воздержаться от чрезмерных комментариев и позволить комиссии осуществлять свою исключительную компетенцию в сфере торговли.

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