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Будет совершенно новый мир

  • 14.04.2025, 10:24
  • 1,828
Будет совершенно новый мир
Андрей Десницкий

Итоги этой войны будут очень сильно отличаться и от развалин Рейхстага, и от танцев на Венском конгрессе.

Мне никогда не удавалось понять «знамений времени» так, чтобы принять практически правильное решение. Весной 1987 года меня, студента очного отделения МГУ и отца одного ребенка, должны были призвать в Советскую армию. У меня не было знакомых, которые могли бы легко «отмазать», я вообще не понимал, как это делается, а бегать от военкомата считал унизительным и пошел служить. Тогда казалось, что призыв студентов — это навсегда.

В апреле 1989 года призыв студентов был отменен. Все, кто служил, вернулись вместе со мной (а у меня был честный дембель после двух лет срочной). Сколько я бы пробегал от военкомата, столько своего времени я бы сберег от армии.

Я уж не говорю про принципиальный отказ от эмиграции в девяностых, мне казалось, что свобода-то уж в России теперь точно навсегда...

Единственное, в чем я уверен: нынешнее не навсегда, как не навсегда было все предшествующее. Но кажется, я опять сделал всё не вовремя. А жизнь одна, не перепишешь. Так что остается ее жить и не жалеть о прошлом.

* * *

Почему-то куча народа с обеих сторон ждет, что нынешняя война окончится примерно так же, как в 1945-м, а если нет, то несчитово.

Безумие какое-то. Вы посмотрите на эту войну... она отличается от Второй мировой примерно так же, как Вторая мировая отличается от войн наполеоновских, причем во всех отношениях. Я не военный эксперт, но многие вещи и мне очевидны, например, что ВДВ окончательно ушли в прошлое примерно так же, как некогда гусары в доломанах с ментиками, а дроны произвели примерно такую же революцию на поле боя, как некогда танки.

Итоги этой войны будут очень сильно отличаться и от развалин Рейхстага, и от танцев на Венском конгрессе, и вообще от всего, что мы видели раньше. И прежде всего в том, что касается послевоенных обществ, мы пока не видим даже отдаленно контуров этих перемен.

Но это будет совершенно новый мир.

Андрей Десницкий, telegram

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