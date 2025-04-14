У пенсионера из Столинского района 92 внука
- 14.04.2025, 10:27
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Кажется, это рекорд.
В большой семье Бруцких есть целых 11 орденов Матери. И если бы в Беларуси выдавали орден «Почетного дедушки», глава семьи — Андрей Бруцкий — точно смог бы на него претендовать. У мужчины 15 детей, 92 внука и 33 правнука. Самому младшему члену семьи — полгода. С пенсионером пообщался obzoor.by.
Живет 84-летний Андрей Данилович в Столинском районе в агрогородке Белоуша. Он до сих пор работает на собственной мельнице — уже около 20 лет. Почти у всех его детей тоже очень большие семьи, только у двоих по два ребенка, у остальных — от 4 до 11. Большинство живут в Столинском районе. В одном классе в школе часто учатся по трое-четверо двоюродных братьев и сестер. А был период, когда тетя училась вместе с племянницей.
Жена Андрея Даниловича умерла 11 лет назад. Он и сейчас вспоминает: когда у супруги случился инсульт, возле нее в больнице круглосуточно дежурили по два представителя семьи. В больнице весь персонал удивлялся такой заботе.
— Как вы отмечаете дни рождения, если столько родственников близких?
— Дни рождения мы не празднуем. Ни я, ни жена, никто не праздновал. У нас это не принято. А для подарка не обязательно ждать дня рождения, в любое время можно.
На вопрос, повторяются ли в семье имена, мужчина рассказывает, что да. Так, в каждом поколении обязательно есть Андрей Данилович или Даниил Андреевич.