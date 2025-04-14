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Сенатор Грэм: Нужно нанести удар по экономике РФ и странам, поддерживающим Путина

  • 14.04.2025, 10:38
Сенатор Грэм: Нужно нанести удар по экономике РФ и странам, поддерживающим Путина

Республиканец озвучил предложение, которое может помочь положить конец войне в Украине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал ракетные удары Кремля по центру Сум, назвав это событие «варварским нападением на верующих».

На своей странице в соцсети Грэм написал: «Путин и мир, очевидно, не вписываются в одно предложение».

Удар по Сумам — яркий пример того, как Путин «всеми силами» стремится «закончить» войну в Украине, отметил сенатор.

Если в ближайшее время не произойдет чуда, то единственная надежда положить конец войне — это «нанести удар по экономике РФ и странам, поддерживающим Путина», добавил он.

Практически аналогичное заявление после вчерашних событий в Сумах сделал президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, ракетный удар Кремля показал, что Путин не уважает ни международное право, ни гуманитарные нормы.

События в Сумах также прокомментировал госсекретарь США. Марко Рубио заявил, что именно из-за подобных ударов Трамп стремится как можно скорее завершить войну в Украине.

Спецпредставитель США Кит Келлогг подчеркнул, что атака на Сумы «переходит все границы приличия».

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