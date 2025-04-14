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В Гомеле одинокий мужчина решил завести себе друга и попросту его украл

  • 14.04.2025, 10:42
В Гомеле одинокий мужчина решил завести себе друга и попросту его украл
иллюстративное фото

Что было дальше?

В Гомеле мужчина решил завести себе друга и украл хаски, свой поступок он объяснил одиночеством. Но суд его история не растрогала. Подробности порталу «Белка» рассказали в прокуратуре Гомеля.

Инцидент произошел декабрьским утром на Сельмаше. Местный житель шел по улице и обратил внимание на хаски, привязанную у крыльца крупного торгового центра. Через полчаса, возвращаясь назад по тому же маршруту, снова увидел питомца и решил забрать его себе.

Не успел гомельчанин привести нового друга домой и накормить, как на пороге появились правоохранители.

Хозяйка пропавшей собаки обратилась в милицию, и сотрудники оперативно установили вора по камерам видеонаблюдения.

Мужчина вину признал. По его словам, он собирался оставить собаку себе в качестве домашнего питомца, так как друзей и родственников у него нет, отчего ему очень одиноко.

— Учитывая, что обвиняемый уже был судим семь раз, а последняя судимость не снята и не погашена, суд Железнодорожного района назначил ему наказание в виде трех месяцев ареста с принудительным лечением от хронического алкоголизма и наркомании, — рассказала, чем закончилась эта история, заместительница прокурора Гомеля Ирина Курбацкая.

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