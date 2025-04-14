Подлость Путина не знает границ Александр Роднянский

14.04.2025, 10:46

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Александр Роднянский

Здесь не о чем дискутировать.

Православный праздник Входа Господня в Иерусалим известен в народной традиции как Вербное воскресенье. Он предшествует Страстной неделе и символизирует торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим перед Пасхой. В православной традиции особенно важно, что въезжает в город Христос на осле, а не на коне. Не с войной, а с миром.

И именно в этот день войска страны, режим которой настаивает на своем следовании историческим традициям, а лидер пафосно демонстрирует свое уважение традициям религиозным, нанес ракетный удар по центру города Сумы.

Погибли (по меньшей мере) 34 человека, в том числе два ребенка.

117 человек ранены.

Писать о преступности подобных ударов уже нет никаких сил. На фотографиях и видео, зафиксировавших последствия чудовищного удара, видны погибшие и получившие ранения мирные граждане. Люди погибли в троллейбусе, рядом с которым произошел взрыв, в автомобилях, на улице…

Использовать ракеты, которые не бьют в цель точечно, а «накрывают» широкую площадь, использовать их для удара по центру мирного города - это военное преступление. Здесь не о чем дискутировать.

Конечно же, в российском медиа обсуждают «правомерность» ракетной атаки. Дескать российская армия била туда, где не вполне адекватные руководители местной сумской власти решили провести награждение бойцов теробороны.

Но как это оправдывает действия российской армии? Как? Всегда, когда российские ракеты или беспилотники убивают мирных жителей, российские военные объясняют это какими-то причинами. То украинские офицеры собрались в ресторане, то тероборону награждают, то «иностранные инструкторы» выступают…

Именно так было несколько дней тому после ракетного удара в Кривом Рогу.

Так было в десятках украинских городов.

Поймите (я обращаюсь к людям, живущим вне Украины), поймите наконец, что стрелять по мирным городам - преступление. Что делать это в воскресный день, да ещё и в религиозный праздник - подлое преступление. Что оправдывать гибель мирных людей какими-то политическими резонами - циничное преступление.

Все, кто был в состоянии понять эти простые истины, уже давно все поняли.

Остальные безнадежны.

Александр Роднянский, Telegram

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