В Минске появится еще один жилой квартал 14.04.2025, 10:51

Уже начались работы по возведению жилых домов.

В районе 7-го Железнодорожного переулка Минска появится новый жилой квартал. Об этом в интервью агентству «Минск-Новости» рассказал глава администрации Московского района столицы Сергей Рубанов.

По его словам, сейчас «ведется работа по реализации имущественных прав граждан» на этой территории.

Сергей Рубанов уточнил, что продолжается активное строительство жилых домов вдоль проспекта Дзержинского. Новый квартал растет и вдоль улицы Минина, а в границах улиц Семашко и Петровщина строят Санкт-Петербургский квартал.

Он добавил, что уже начались работы по возведению группы жилых домов со встроенными помещениями и многоуровневой автостоянки на улице Розы Люксембург. Казахстанский квартал появится вдоль улицы Железнодорожной.

По словам главы администрации, свободных территорий под строительство в Московском районе Минска практически нет. Часть малоэтажных домов, согласно генеральному плану столицы, планируют сохранить, а часть снесут. Резерв такой площади до 2030 года определили в объеме 217 тыс. кв. м.

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