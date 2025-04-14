«Оставил еду на тарелке — плати?» 1 14.04.2025, 10:57

иллюстративное фото

Гость удивился штрафу в минском ресторане с безлимитом.

Заведения с безлимитом еды — это как отельный завтрак, только ехать далеко уже не надо. Посетителям дают возможность попробовать много блюд за фиксированную плату — правда, это может быть не окончательная сумма. Минчанин Евгений заметил, что такие посиделки в заведении могут закончиться штрафом, пишет «Онлайнер».

— Назрел интересный вопрос. В одном из ресторанов Минска есть меню «безлимит», где за 125 рублей с человека входит безлимит еды и салатов. Как сказала администратор заведения, в процессе банкета еду будут подносить официанты, если что-то заканчивается. Т.е. порционных блюд в меню «безлимита» нет, — говорит Евгений.

На сайте заведения он заметил условия безлимита, в которых прописаны интересные детали.

— Еду выносить нельзя под предлогом, что она испортится и будет невкусная. И есть штраф за оставленную еду, за каждые 200 грамм еды, что не съедят гости, — 15 рублей.

Интересно, насколько законны такие правила? Имеют ли право заведения в принципе устанавливать такие правила для гостей и правомерны ли будут такие штрафы и запрет на вынос?

В условиях безлимита действительно прописан запрет выносить еду и штраф за недоеденные блюда. «Это мера, которая поможет нам заботиться о ресурсоемкости и сделает ваш выбор более осознанным», — объясняют штрафные санкции в ресторане.

Что делать, если просто не понравился вкус еды и не хочется ее есть, не уточняется.

«Онлайнер» попросили прокомментировать ситуацию юриста Татьяну Ревинскую. Если коротко: запрет на вынос еды вполне допустим, а вот штрафы за оставшиеся на тарелке блюда выглядят сомнительно.

— В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, которые утверждены постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 года №703, порядок и условия продажи товаров, осуществления общественного питания устанавливаются продавцами самостоятельно. Безусловно, это должно отвечать требованиям законодательства о защите прав потребителей.

Действительно, нередко кафе проводят мероприятия по принципу «безлимитная еда по фиксированной стоимости»: заплатив за вход фиксированную сумму, гость получает доступ к шведскому столу с неограниченным количеством еды.

С учетом того, что заведение самостоятельно определяет порядок и условия осуществления общественного питания, применительно к этому случаю установление запрета на вынос еды вполне себе допустимо, поскольку, во-первых, это нарушает гигиену, а во-вторых — выглядит со стороны не очень-то привлекательно.

А вот что касается штрафа за недоеденную порцию, то такое условие сомнительно.

— Согласно тем же Правилам (п.10), продавец обязан своевременно довести до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах, продукции общественного питания, в том числе сведения об их цене. Кроме того, продавец обязан продать покупателю продукцию общественного питания по цене, указанной на ценнике (в меню) на эти товары, продукцию общественного питания, за исключением случаев продажи товаров, продукции общественного питания по более низкой цене (п.20).

При таких условиях штрафа, определенных заведением, представляется, что покупатель вряд ли будет располагать достоверной информацией относительно цены продукции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com