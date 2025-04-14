«Оставлять на могиле рюмку не надо» 14.04.2025, 11:02

Духовник рассказал о традициях Пасхи и Радуницы.

У православных христиан началась самая главная неделя в посту и церковном году — Страстная седмица, а в выходные они отметят свой самый важный праздник — Пасху. Что должно быть в пасхальной корзине, что не стоит делать на могиле усопших — корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал клирик Свято-Духова кафедрального собора, духовник Минской епархии, протоиерей Игорь Латушко.

После Лазаревой субботы и Вербного воскресенья у православных христиан началась Страстная седмица. В эту неделю вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания, смерть и погребение. С понедельника по среду можно посвятить время уборке, а вот генеральную с перестановкой мебели лучше сделать до Страстной недели. Что касается чистого четверга — это не о порядках в доме, это о чистоте души, говорит протоиерей Игорь Латушко.

— Канун Пасхи — время, когда мы задумываемся о своей душе. Мы каемся в грехах. Когда мы раздражительны, гневаемся, значит, мы прогнали Бога из души. Он возлюбил род человеческий и отдал сына на распятие за всех нас. В четверг Страстной седмицы церковь вспоминает Тайную вечерю — последнюю трапезу Господа Иисуса Христа с апостолами накануне распятия. Именно тогда Спаситель установил главное Таинство церкви — Святое Причащение, очищение от грехов. В этот день стоит посетить храм и причаститься, — советует духовник.

Тем, кто ходит в храм редко, стоит посетить полную божественную литургию в течение Страстной недели с понедельника, 14 апреля, по субботу, 19 апреля. Перед причастием тем, кто не соблюдал пост, накануне стоит попоститься хотя бы три дня до таинства.

— Впустить Господа в свое сердце, побыть в тишине, выписать на бумагу грехи, подумать о том, как зачастую нерадиво мы живем. В день причастия нужно побыть на литургии от начала и до конца ради Христа, тогда праздник Пасхи будет по-настоящему большой радостью, — говорит отец Игорь.

В целом предстоящую неделю церковь рекомендует провести в «духовной бодрости» без увеселений, быть в мире дома и на работе, стараться избегать конфликтов, жить в согласии, делать добрые дела и поддерживать близких.

Пасха

20 апреля православные христиане будут праздновать воскресение Христа — самый важный и значимый праздник в церковном календаре. Это день, когда Бог даровал человечеству надежду на спасение.

Накануне по традиции православные верующие будут освящать пасхальную трапезу. Уточнили у отца Игоря, что должно быть в корзине:

— В разных регионах Беларуси свои блюда. Моя бабушка отваривала полендвицу, также освящались творожная пасха и яйца. Добавить к этому можно хлеб, соль и кулич, — заметил духовник. Он также добавил, что красить яйца можно любым цветом, а вот нарушать их целостность не стоит — от этого они более освященными не станут.

И, конечно, в светлый праздник нельзя забывать о милосердии. Если в этот день к вам пришли гости, будьте щедрыми, угостите конфетами или яйцом.

Радуница

29 апреля православные христиане будут вспоминать усопших близких и родственников. Латушко акцентировал, что оставлять на могиле еду и рюмки с алкоголем — обычай родом из Советского Союза. И своего рода оскорбление усопшего.

— На Радуницу стоит посетить могилу близких. Предварительно навести там порядок. Не допускается никаких традиций, связанных с едой. Душам усопших нужна молитва. Это долг всякого православного христианина, — отметил клирик.

Напомним, в этом году православная и католическая Пасха наступит 20 апреля. В последний раз христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года.

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