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Российский пропагандист Тигран Кеосаян уже четыре месяца пребывает в коме

  • 14.04.2025, 11:01
Российский пропагандист Тигран Кеосаян уже четыре месяца пребывает в коме
Тигран Кеосаян

Врачи раскрыли свежие данные.

Российский пропагандист Тигран Кеосаян уже четыре месяца пребывает в коме. Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает N4K.ru.

По последним данным, состояние пациента крайне тяжелое, изменений нет — ни ухудшений, ни улучшений.

Поиск донора

Вопрос пересадки сердца обсуждают специалисты еще с января. Такая операция требует подходящего донорского органа, удовлетворительного состояния мозга и оценки здоровья всего организма.

Невролог Александр Комаров подчеркнул — шансы выйти из комы зависят от тяжести мозговых нарушений. Врач указал, что потенциальными факторами пробуждения могут стать лекарства, голосовые обращения близких людей.

«Если процессы обратимы, пациент может вернуться к жизни даже спустя месяцы. Если нет — надежды практически нет», — рассказал врач.

Слухи

Сведения о минимальных признаках активности у Кеосаяна не подтвердились — медики советуют воздержаться от поспешных выводов.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать стабильные жизненные показатели пациента. Это сложный случай, и говорить о сроках восстановления пока рано», — сообщил анонимный источник из больницы, где лежит Тигран.

«Любые изменения в состоянии пациента сразу отражаются в историю болезни. Пока таких записей нет — значит, чуда не произошло», — сообщили специалисты.

Семья режиссера сохраняет информационное молчание. Единственным заявлением за прошедший месяц стало сообщение супруги Маргариты Симоньян от 10 апреля. Она сообщила, что Тигран упорно сражается за здоровье, а семья верит в его силы и компетентность медиков.

Консилиумы

Осведомленные источники сообщают следующее:

Дыхание и сердечный ритм поддерживают искусственно подключенные аппараты.

Мониторинг нервной системы не фиксирует активность коры головного мозга.

Совещания с участием специалистов-неврологов и кардиохирургов проходят каждую неделю.

«В декабре мы предотвратили клиническую смерть. Сейчас задача — не допустить полиорганной недостаточности», — добавили сотрудники.

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