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Сборная Беларуси завоевала седьмую медаль на ЧЕ-2025 по борьбе

  • 14.04.2025, 11:16
Сборная Беларуси завоевала седьмую медаль на ЧЕ-2025 по борьбе
Фото: pro_smol / Instagram

Бронзу взял борец греко-римского стиля Кирилл Маскевич.

Сборная Беларуси по борьбе пополнила копилку наград на чемпионате Европы – 2025. Турнир проходит в Братиславе и завершается сегодня, 14 апреля, сообщает Tochka.by.

Так, в поединке за бронзу в весовой категории до 97 кг белорус Кирилл Маскевич одолел Тайрона Стеркенбурга из Нидерландов.

Чемпион Беларуси по греко-римской борьбе остановился в шаге от финального поединка, уступив место в нем Лукасу Лазогианису из Германии.

Маскевич во второй раз подряд стал бронзовым призером чемпионата Европы, в 2021 году он завоевывал серебряную медаль.

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