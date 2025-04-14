Сборная Беларуси завоевала седьмую медаль на ЧЕ-2025 по борьбе
- 14.04.2025, 11:16
Бронзу взял борец греко-римского стиля Кирилл Маскевич.
Сборная Беларуси по борьбе пополнила копилку наград на чемпионате Европы – 2025. Турнир проходит в Братиславе и завершается сегодня, 14 апреля, сообщает Tochka.by.
Так, в поединке за бронзу в весовой категории до 97 кг белорус Кирилл Маскевич одолел Тайрона Стеркенбурга из Нидерландов.
Чемпион Беларуси по греко-римской борьбе остановился в шаге от финального поединка, уступив место в нем Лукасу Лазогианису из Германии.
Маскевич во второй раз подряд стал бронзовым призером чемпионата Европы, в 2021 году он завоевывал серебряную медаль.