Сикорский обратился к Трампу после удара РФ по Сумам 2 14.04.2025, 11:28

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Радослав Сикорский

Фото: Getty images

Путин насмехается над доброй волей США.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и его команда поймут истинные намерения российского руководства после ракетного удара по Сумах.

Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, информирует Reuters.

«Я надеюсь, что президент Трамп и администрация США видят, что лидер России насмехается над их доброй волей, и надеюсь, что будут приняты правильные решения», - подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД также напомнил, что Украина более месяца назад «безоговорочно согласилась на прекращение огня", однако Россия ответила "отвратительными ударами» по Кривому Рогу и Сумам.

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