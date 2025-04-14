Сикорский обратился к Трампу после удара РФ по Сумам

Сикорский обратился к Трампу после удара РФ по Сумам2
- 14.04.2025, 11:28
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Путин насмехается над доброй волей США.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и его команда поймут истинные намерения российского руководства после ракетного удара по Сумах.
Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, информирует Reuters.
«Я надеюсь, что президент Трамп и администрация США видят, что лидер России насмехается над их доброй волей, и надеюсь, что будут приняты правильные решения», - подчеркнул Сикорский.
Глава польского МИД также напомнил, что Украина более месяца назад «безоговорочно согласилась на прекращение огня", однако Россия ответила "отвратительными ударами» по Кривому Рогу и Сумам.