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Украинские партизаны проникли в ключевой центр подготовки пилотов для ВС РФ

  • 14.04.2025, 11:35
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Украинские партизаны проникли в ключевой центр подготовки пилотов для ВС РФ
Иллюстративное фото: "Лента.ру"

Это единственное такое заведение в России.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» собрали данные о главном училище подготовки вертолетов РФ. Речь идет о Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков — ключевом центре подготовки пилотов для ВС РФ.

«Это единственное заведение в стране, где обучают пилотов вертолетов Ми-2, «Ансат», Ка-226, Ми-8 и Ми-24. Отсюда вертолеты попадают на фронт, а сама база используется для ремонта и обслуживания авиационной техники», — рассказали в «АТЕШ».

Училище охраняют в усиленном режиме. На каждом контрольно-пропускном пункте зафиксировали по 5-6 человек в экипировке. Партизаны собрали информацию о маршрутах перемещения и местах базирования вертолетов, а также о логистике доставки топлива и запчастей.

«Данные уже переданы Силам обороны Украины. СВВАУЛ больше не является «глубоким тылом» — мы его держим под контролем. Это не просто разведка, а подготовка к будущим ударам по логистике и авиационной инфраструктуре противника», — подчеркнула пресс-служба движения.

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