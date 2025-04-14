Премьер Литвы высказался по поводу введения национальных санкций против режима Лукашенко 14.04.2025, 11:47

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Гинтаутас Палуцкас

Фото: Skirmantas Lisauskas/BNS

Что будет, если Европа не продлит ныне действующие ограничения?

В литовском Сейме проходит согласование предложение о продлении национальных санкций в отношении граждан Беларуси и России. При этом, как отмечает премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас, литовские национальные санкции не смогут оказать должного эффекта без поддержки Евросоюза, пишет Delfi.

«Если эти (европейские) санкции не будут продлены, будет сложно добиться того же эффекта с помощью национальных секторальных санкций. Нам нужно подготовиться, нам нужно просчитать, нам нужно взвесить, если такой договоренности не будет — это будет очень нехорошо», — заявил Палуцкас журналистам в понедельник на фоне прозвучавших предположений о том, что, если Евросоюз (ЕС) не продлит секторальные санкции Беларуси и РФ, Литва могла бы ввести свои национальные ограничения в отношении этих стран.

«Национальные санкции не могут быть приравнены и не могут компенсировать европейские санкции. Если больше не будет европейских санкций, они (санкции) могут быть национальными, но они все равно должны быть приняты хотя бы на региональном уровне. Это значит, что латыши, эстонцы, поляки, финны также должны принимать такие решения. Если они не хотят или не могут принимать такие решения, то Литва, приняв такие решения отдельно, не достигнет никаких целей, а ущерб будет ощутимым», — подчеркнул глава литовского правительства.

На прошлой неделе о том, что Литва была бы готова ввести национальные санкции, в том случае, если Европа не продлит ныне действующие ограничения, заявил президент страны Гитанас Науседа. Правда, и он признал, что эффект от них будет ограниченным.

«Хочу отметить, что применение санкций отдельными государствами, к сожалению, оказывает на агрессора гораздо меньшее воздействие, нежели санкционный пакет со стороны всего Сообщества. (…) Возможно, мы нашли бы немало единомышленников. Однако я все же выступаю за то, чтобы санкции ЕС не просто продлевали, но мы должны говорить и действовать, планируя семнадцатый пакет санкций, который сейчас рассматривается», — заявил президент журналистам.

Срок действия действующих в настоящее время санкций ЕС истекает в июле. Национальные санкции Литвы действуют до 2 мая 2025 года. В Сейме предлагают продлить их еще на год.

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