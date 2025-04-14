В Беларуси ввели послабления на ввоз секонд-хенда 1 14.04.2025, 11:50

Фото: dpa

Есть ли эффект и что будет дальше.

В конце марта правительство разрешило ввозить в Беларусь секонд-хенд из Литвы. Предприниматели рассказали «Белсату», как это сказалось на их бизнесе и есть ли шанс, что ситуация еще улучшится.

В конце марта Совмин исключил из перечня товаров, попадающих под запрет на ввоз из Литвы, позицию «одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении».

При этом санкции ЕС остаются, то есть везти одежду напрямую из Германии уже не удастся. Но власти Беларуси не мешают обходным путям, и у предпринимателей появилось новое пространство для схем логистики и торговли.

«Раньше тот товар, что все равно попадал к нам через Казахстан или Россию, мы должны были еще и ввозить обходными путями. Сейчас хотя бы можно не искать пятый угол — будем гнать хоть через брестскую или гродненскую таможню», — комментирует предприниматель из Гродно.

Несмотря на некоторый оптимизм, на полное возвращение к прежним порядкам предприниматели не рассчитывают.

«Пока белорусский режим остается соучастником политики России, маловероятно, что санкции снимут. Это означает, что прямые поставки из западных стран закрыты и бизнес вынужден будет дальше пользоваться сложными и более дорогими маршрутами через третьи государства. Логистические издержки и таможенные риски (например, в Казахстане могут возникать вопросы к транзиту больших объемов одежды) будут сохраняться. Это, в свою очередь, может держать цены в секондах на повышенном уровне по сравнению с досанкционным временем», — рассуждает предприниматель из Орши.

С другой стороны, по словам собеседника, есть надежды, что контролеры снизят давление на предпринимателей этого сектора: тем более многие из них имеют статус ИП или вообще работают по упрощенным схемам торговли. Есть шанс, что будет отменен и приказ Министерства торговли от 2022 года, который усиливал санитарные требования к секонд-хендам (тогда хотели обязать магазины секонд-хенд иметь дорогостоящее оборудование для дезинфекции).

Эксперты же прогнозируют, что в ближайшие месяцы количество секонд-хендов будет постепенно восстанавливаться. Те, кто заморозил бизнес зимой, попытаются вновь привезти товар — возможно, небольшими партиями, чтобы оценить спрос. Большие сети, видимо, продолжат экспансию. Например, «Мегахенд» уже анонсировал открытие еще нескольких торговых точек в областных центрах. Это значит, что отрасль секонд-хендов в Беларуси оживает, хотя уже и не в таком формате, в котором существовала до 2024 года.

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