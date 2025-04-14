Зеленский: При администрации Трампа помощь США Украине практически прекратилась 2 14.04.2025, 11:51

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Украина также не получила системы Patriot, о поставке которых было объявлено на саммите НАТО.

Без поддержки Соединенных Штатов Украина будет нести большие потери, человеческие и территориальные, и сейчас помощь практически остановилась.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире CBS News в интервью программе 60 Minutes, отвечая на вопрос, могла бы Украина обойтись без США.

«Я думаю, что без Соединенных Штатов мы понесем большие потери. Человеческие и территориальные. Поэтому я бы не хотел об этом думать. Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь. Так или иначе, мы закончим эту войну», — подчеркнул президент Украины в интервью, стенограмму которого опубликовал телеканал.

Зеленский также сообщил, что США выделили на помощь Украине около $175 миллиардов.

«Примерно $100 миллиардов из них — военная помощь, большая часть которой была потрачена в США на производство американского оружия», — уточнил украинский лидер.

Журналист спросил у президента Зеленского, что, по его мнению, народ Америки получил за эти деньги.

«Мы всегда верили, что это наша общая борьба, что Украина защищает наши общие ценности, что мы защищаем Европу в целом», — цитирует CBS ответ президента Украины.

Зеленский также поблагодарил народ Америки за его сильную поддержку, но подчеркнул, что «люди, которые умирают сейчас, при всем уважении к США и Европе, те, кто умирает сейчас, — это украинцы».

«Вот почему я говорю, что, предоставляя нам оружие, другие страны защищают свой собственный народ. Но при администрации Трампа помощь США практически прекратилась», — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины указал, что в марте Белый дом объявил о частичном прекращении огня в войне России против Украины, однако этого так и не произошло.

Зеленский подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять и добавил, что он «много раз» говорил об этом Дональду Трампу.

«Так что, когда вы спрашиваете, почему режим прекращения огня не работает — вот почему. Путин никогда не хотел окончания войны», — заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что Путин стремится полностью уничтожить суверенитет Украины и ее народ.

Президент также отметил, что Украина так и не получила дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, о поставке которых договорились во время юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

«Честно, я не понимаю почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более что договоренность такая на саммите НАТО в Вашингтоне, на юбилейном саммите, была. Мы так и не получили эти дополнительные системы Patriot. Я уважаю выбор Соединенных Штатов Америки, но когда США такие системы нам не дали или не продали, мы готовы на любой формат», — заявил он.

По словам украинского президента, в этой ситуации вопрос не в деньгах. Зеленский добавил, что некоторые европейские партнеры готовы помогать Украине финансово, чтобы получить подходящие дорогостоящие системы.

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