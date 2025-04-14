В Беларуси стартуют официальные продажи Leapmotor
- 14.04.2025, 11:56
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Названа цена на электрический кроссовер С11.
Электромобили Leapmotor начинают продавать в Беларуси официально, пишет «Онлайнер». Дистрибьютором марки выступила компания «Фелокт-сервис», уже работающая с брендами JAC и FAW Bestune. В Минске функционирует сервисный центр с обученным персоналом, формируется склад оригинальных запчастей, запущен сайт. И сегодня стала известна стартовая цена на первую модель, выведенную на рынок, — Leapmotor C11.
Данный автомобиль представляет собой среднеразмерный электрический кроссовер с запасом хода до 500 км (по циклу CLTC). Мощность силовой установки — 272 л. с., разгон с 0 до 100 км/ч занимает около 7,5 секунды.
В оснащение модели входят светодиодные фары, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, комплекс ездовых ассистентов, система интеллектуальной парковки. Передние кресла — с электроприводом, вентиляцией и обогревом, последний предложен и для задних сидений.
Стоимость Leapmotor C11 — от 79 900 рублей. Условия гарантии: 2 года или 60 000 км. Автомобиль уже доступен для изучения, тест-драйв, консультации и бронирование осуществляются по записи.