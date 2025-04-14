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Россияне пытались атаковать в районе Волчанска, но что-то пошло не так

  • 14.04.2025, 11:55
  • 1,448
Россияне пытались атаковать в районе Волчанска, но что-то пошло не так

Оккупанты бросали технику прямо посреди поля боя и бежали.

Российские военные пытались прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска на Харьковском направлении. Для этого оккупанты использовали 11 единиц техники, сообщили в оперативной стратегической группировке войск «Хортица».

«На Харьковском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Волчанска. С целью доставки своих штурмовых групп и прорыва обороны наших подразделений в сторону Вознесеновки и Волчанских Хуторов враг применил три бронемашины и восемь единиц мототехники», — проинформировали в ОСУВ «Хортица».

Отмечается, что под прикрытием техники россияне также пытались высадить десант.

Штурм закончился неудачно, россияне потеряли две бронемашины и шесть единиц мототехники. Одной ББМ удалось убежать в исходный район, а два мотоцикла оккупанты бросали прямо посреди поля боя и убежали.

«Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника», — сообщили в ОСУВ «Хортица».

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