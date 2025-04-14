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Литва вызывает «на ковер» российского посла

  • 14.04.2025, 12:09
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Литва вызывает «на ковер» российского посла

Из-за удара по Сумам.

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России в Вильнюсе после удара по Сумам, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека.

Заявление внешнеполитического ведомства страны цитирует литовский вещатель LRT.

В МИД Литвы заявили, что «те, кто стоит за этим ударом, не избежат правосудия», а затем вызвали представителя посольства России в Вильнюсе.

«Ответственность также разделяют все, кто работает на преступный режим Кремля, в том числе российские дипломаты», – отметили там.

По состоянию на вечер воскресенья количество погибших в результате двух ударов по Сумам 13 апреля возросло до 34, пострадали 117 человек, из них 15 детей.

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