Литва вызывает «на ковер» российского посла
- 14.04.2025, 12:09
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Из-за удара по Сумам.
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России в Вильнюсе после удара по Сумам, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека.
Заявление внешнеполитического ведомства страны цитирует литовский вещатель LRT.
В МИД Литвы заявили, что «те, кто стоит за этим ударом, не избежат правосудия», а затем вызвали представителя посольства России в Вильнюсе.
«Ответственность также разделяют все, кто работает на преступный режим Кремля, в том числе российские дипломаты», – отметили там.
По состоянию на вечер воскресенья количество погибших в результате двух ударов по Сумам 13 апреля возросло до 34, пострадали 117 человек, из них 15 детей.