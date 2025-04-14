Крупный пожар вспыхнул в промзоне на севере Санкт-Петербурга 14.04.2025, 12:14

Дым виден на несколько километров.

В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар, который возник в ангаре на улице Маршала Новикова, сообщает телеграм-канал МЧС России. Его площадь составляет 500 кв. метров, дым от пожара виден на несколько километров. Сведений о пострадавших не поступало.

Для отбора проб воздуха и контроля концентрации вредных веществ к месту следует передвижная лаборатория, добавили в министерстве. К тушению привлечены более 50 сотрудников и 11 единиц техники.

Ангар имеет размеры 30 на 100 метров и высоту 15 метров, уточнили в региональном управлении МЧС. Оперативные службы вывели работников и прохожих, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев.

Жители близлежащих домов жалуются на едкий запах гари и закрывают окна, рассказывает телеграм-канал «Mash на Мойке». Он уточняет, что ангар выгорел почти полностью, там частично обрушились конструкции склада компании «Вест-Инжиниринг», где хранилась различная продукция. Компания занимается автоматизацией различных задач атомной и энергетической промышленности. По данным канала 78, пожар задел помещение компании по производством тары и упаковочных материалов.

МЧС опубликовало кадры тушения и сбора обгоревших конструкций, на них видны разрушения, нанесенные пожаром. Во многих местах еще остается открытое пламя.

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