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Византийские уловки

  • Сергей Ковальченко
  • 14.04.2025, 12:27
Византийские уловки
Сергей Ковальченко

Кремль хочет обмануть хозяина Белого дома и выставить его дураком перед всем миром.

На прошлой неделе Кирилл Дмитриев встретился в Белом Доме с доверенным партнером по гольфу и любимым девелопером Трампа Стивом Уиткоффом.

По итогам встречи Уиткофф сказал Трампу, что самым быстрым путем к сделке является предоставление РФ контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, — передает Reuters. То есть — отдайте нам все, что мы желаем, вне зависимости от наших успехов на фронте.

При этом, по итогам встречи спецпредставитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог раскритиковал Уиткоффа и сказал президенту, что Украина готова вести переговоры по оккупированным территориям, но никогда не согласится в одностороннем порядке передать Владимиру Путину земли, которые он даже не сумел завоевать.

После этого Уиткофф летит в Петербург и четыре часа говорит с Владимиром Путиным в здании Сената и Синода. После чего любимая клюшка Трампа спешно вылетает в Вашингтон.

Тут два момента. Либо Уиткофф победил, убедив Трампа в том, что Украину нужно сдать и объявить о «хорошей сделке». Но тогда это будет поражением США, которые не только сдадут Украину, но и капитулируют перед Кремлем, а Владимир Путин будет считать, что теперь у него развязаны руки везде на постсоветском пространстве.

Либо Трамп наконец поймет, что его просто водят за нос. И Москва просто тянет время отвергнув 30-дневное перемирие и старается ценой любых византийских уловок обмануть хозяина Белого дома и выставить его дураком перед всем миром (что весьма похоже на правду).

Какой из сценариев победит, мы скоро узнаем по реакции Трампа. Не по пустому трепу перед лояльными журналистами, а по тому, что она сделает или не будет делать.

Сергей Ковальченко, telegram

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