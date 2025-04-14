Возле Красного костела в Минске был совершен акт вандализма
- 14.04.2025, 12:35
Был поврежден образ-баннер возле входа в храм.
Возле закрытого более чем два с половиной года Красного костела в Минске неизвестный порезал ножом образ Иисуса Милосердного, который размещен в виде баннера около крыльца храма. Когда повреждение образа заметили в приходе, его закрепили, но следы кощунства остались, сообщает Katolik.life.
Видно, что кто-то сделал надрез в нижнем правом углу баннера, вероятно, злоумышленники пытались отрезать изображение.
Когда это произошло, точно неизвестно. По снимкам туристов видно, что как минимум в середине февраля повреждения уже были. Но стало известно об акте вандализма только сейчас. Соответствующие органы ничего не сообщали ни об инциденте, ни о том, проводится ли его расследование.