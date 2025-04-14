Каллас призвала усилить поддержку Украины 14.04.2025, 12:36

Кая Каллас

В Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел ЕС.

14 апреля в Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел ЕС. На ней Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала усилить поддержку Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Дипломатической службы ЕС.

«Конечно, мы начнем с Украины. Мы видим смертоноснейшие атаки в этой войне, гибнут гражданские. И уже прошел месяц, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня. Мы не видим этого с российской стороны. Очевидно, что нам нужно больше поддерживать Украину, и я рада видеть, что мы уже имеем две трети моей инициативы по боеприпасам», — сказала Каллас.

Она добавила, что в этом году европейские страны уже выделили 23 миллиарда евро. Это больше, чем в прошлом году. Но этого не достаточно.

«Мы также должны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну», — добавила Каллас.

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