Каллас призвала усилить поддержку Украины
- 14.04.2025, 12:36
В Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел ЕС.
14 апреля в Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел ЕС. На ней Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала усилить поддержку Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе Дипломатической службы ЕС.
«Конечно, мы начнем с Украины. Мы видим смертоноснейшие атаки в этой войне, гибнут гражданские. И уже прошел месяц, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня. Мы не видим этого с российской стороны. Очевидно, что нам нужно больше поддерживать Украину, и я рада видеть, что мы уже имеем две трети моей инициативы по боеприпасам», — сказала Каллас.
Она добавила, что в этом году европейские страны уже выделили 23 миллиарда евро. Это больше, чем в прошлом году. Но этого не достаточно.
«Мы также должны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну», — добавила Каллас.