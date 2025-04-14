Один телефонный звонок лишил пенсионерку больше $6500 14.04.2025, 12:44

Предложили заменить счетчики.

77-летняя жительница Первомайского района попалась на удочку аферистов, которые выдали себя за работников «Энергосбыта». Под предлогом замены счетчиков они убедили женщину взять займ и отдать его в «надежные» руки.

Схема у аферистов остается все той же: они позвонили пенсионерке на домашний телефон и узнали данные паспорта. После этого на мессенджер женщины поступил еще один звонок: мужчина на том конце провода представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил минчанке, что ее личные данные попали в руки мошенников, которые теперь могут обратиться в банк и оформить на пенсионерку кредит. Чтобы «предотвратить» преступную схему, незнакомец убедил женщину самой взять кредит и положить сбережения на «безопасный счет».

— Минчанка поверила аферисту, следуя его указаниям, оформила займ и перечислила на счет больше 21 000 рублей, — рассказала подробности старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.

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