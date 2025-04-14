Белорусы прошли на Евро-2026 по футзалу 14.04.2025, 13:02

Но участие под вопросом.

Сборная Беларуси по футзалу во второй раз в своей истории обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2026 года. Однако с участием команды на Евро-2026 есть вопросы: в странах-хозяйках турнира — Литве и Латвии — белорусов принимать не особенно и хотят, а где-то это прямо запрещено законом. Про это пишет «Трибуна».

В Латвии в 2024 году вступили в силу поправки в закон «О спорте», которые прямо запрещают проведение на территории страны любых спортивных мероприятий с участием команд из России и Беларуси. Таким образом, матчи с участием сборной Беларуси в Латвии невозможны юридически.

В Литве прямого законодательного запрета нет, но действуют рекомендации министерства спорта не проводить соревнования с белорусскими и российскими командами и не финансировать такие мероприятия из госбюджета. То есть приём белорусской сборной здесь маловероятен без политического вмешательства.

Отметим, что на Евро-2026 уже квалифицировалась сборная Украины. Ранее украинцы снялись с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия в турнире России. Согласно действующим нормам, Украина не может играть в одном турнире с Беларусью, если последняя выступает под национальными символами — а белорусы как раз играют именно так.

УЕФА предстоит сложный выбор: либо снять сборную Беларуси с турнира, либо убедить власти Латвии и Литвы временно отступить от собственных законов и рекомендаций, либо перенести Евро-2026 в другую страну.

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