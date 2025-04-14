Украина готова купить у США минимум 10 систем Patriot 6 14.04.2025, 13:06

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За $15 млрд.

Украина готова купить у США как минимум 10 систем противовоздушной обороны Patriot за $15 млрд. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что в разговорах с американским коллегой Дональдом Трампом предлагал и купить у Штатов Patriot и просил лицензию на производство. По его словам, есть несколько шагов по защите Украины.

«Шаг номер один: одна система, которая стоит полтора миллиарда долларов, мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города. Это $15 млрд. Мы готовы заплатить эти $15 млрд. Мы найдем эти деньги», – сказал он.

Второй шаг – лицензии на производство систем и ракет к ним. По словам Зеленского, об этом он просил не только у Трампа, но и в администрации его предшественника Джо Байдена.

«Мы хотели за это заплатить, иметь лицензии. И тогда уже понимать, как и в какой срок мы сможем построить систему закрытия нашего неба. То есть, варианты разные», – сказал украинский президент.

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