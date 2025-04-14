Путин превращает «друга» Трампа в посмешище 6 Алексей Копытько

14.04.2025, 13:28

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Логическая цепочка замкнулась.

Президент США Дональд Трамп, комментируя удар по Сумам, заявил, что ему сказали, что Россия «совершила ошибку».

Одиннадцать убитых детей только в результате российских ударов по Кривому Рогу и Сумам – это не следствие «ошибок». Ночной удар по Одессе, ежедневные убийства гражданских в Херсонской и Донецкой областях, атаки на Запорожье, Харьков, Днепр и другие города – это не «ошибки».

Это методы террористов с целью посеять страх. Глава МИД Польши верно отметил: это открытое издевательство над мирными усилиями того же Трампа. Путин превращает «друга» Трампа в посмешище.

В Европе, де-факто, консенсус: Россия убила десятки гражданских в христианский праздник, Путин доказал, что он единственный, кто не хочет перемирия.

В США многие также отмечают удар в христианский праздник и неготовность России идти на прекращение огня.

При этом соратники Дональда Трампа всеми силами пытаются сохранить ему поле для маневра, делая упор на том, что вот именно это Трамп и хочет прекратить.

Но так или иначе логическая цепочка замкнулась.

Полтора месяца назад Трамп выстроил процесс: мы начнем диалог и посмотрим, кто на самом деле не хочет мира. Если это будет Россия, она будет наказана. Это его слова, даже с оговоркой: ему не хочется делать больно, но он сделает, если придется.

Путь пройден. Все вокруг говорят: вот факты, Путин - единственный, кто не хочет мира. И это не ошибка. Действуйте. Если ты сказал и не действуешь – тогда кто ты?

Через две недели у Трампа 100 дней каденции. К этому рубежу он подходит на очень плохом фоне, де-факто, отступая на всех основных направлениях своих усилий, кроме укрепления южной границы.

Если за оставшееся время он ничего не покажет, а вместо этого Путин удачно отпразднует 9 мая, Трамп таки станет посмешищем.

Это значит, что раз и навсегда перестанет работать суперсила Трампа – агрессивный блеф. И посмешищам нобелевские премии не дают.

Лидер США не может этого не чувствовать. Поэтому я не исключаю, что в ближайшие дни будет предпринята (скорее всего – непубличная) попытка по-настоящему надавить на Путина, чтобы к началу мая обозначить какую-то символическую деэскалацию. Иначе возникнет плохая ситуация: все уже усвоили, что «это война Байдена», но так же все увидят, что гегемон-то беспомощен.

И еще одно. Глава ГУР Кирилл Буданов оперативно обнародовал сведения о российских военных частях, которые убили десятки гражданских в Сумах, в т.ч. – двух детей. Это явный сигнал, что ГУР знает больше, и что всем причастным будет обеспечено справедливое возмездие. Естественно, потребуется какое-то время. Но, что бы с ними не случилось, ни у кого не будет вопросов «за что?». Самое безопасное место для этих преступников – в украинской тюрьме.

Алексей Копытько, Telegram

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