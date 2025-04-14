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Литовские пограничники за воскресенье вернули в Беларусь 39 мигрантов

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  • 14.04.2025, 13:31
Литовские пограничники за воскресенье вернули в Беларусь 39 мигрантов

Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки на страны ЕС.

За воскресенье литовские пограничники остановили на границе с Беларусью 39 мигрантов, которые пытались нелегально попасть на территорию Евросоюза. Об этом со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы, сообщает LRT.

Наибольшее количество иностранцев, не допущенных к пересечению границы, в Литве зафиксировали в этом году в начале февраля — 48 человек.

Латвийские пограничники в воскресенье пресекли попытки 44 мигрантов нелегально перейти границу. А польская пограничная служба сообщает о 115 попытках нелегального перехода за 11-13 апреля. При этом мигранты бросались камнями, один из сотрудников пограничной службы получил травмы.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС длится с весны 2021 года. Запад охарактеризовал его как форму гибридной войны, которую развязали режимы Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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