Блогеры массово проверяют «теорию аэропорта»1
- 14.04.2025, 13:41
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Что будет, если приезжать в аэропорт за 15 минут до посадки?
В TikTok новый безумный тренд. На этот раз блогеры решили, что пить кофе в аэропорту втридорога и сидеть часами на не самых удобных креслах — плохая идея. И этого этапа можно избежать, если приезжать в аэропорт за 15 минут до посадки. Челлендж получил название «теория аэропорта», пишет «Онлайнер».
Запустил тренд блогер Майкл Дикостанцо. Причем сделал он это в одном из самых загруженных аэропортов США — Хартсфилд-Джексон в Атланте. В тот раз тиктокеру повезло: до выхода на посадку он добрался за 14 минут и 57 секунд. Правда, его тут же обвинили в обмане: парень заранее прошел проверку безопасности и не сдавал багаж.
@michael.dicostanzo Can Airport Theory survive the world’s BUSIEST airport?? 👀✈️🤔 #airportheory #atlantaairport #challenge ♬ original sound - Michael DiCostanzo
Тем не менее это не остановило других от попытки повторить успех: за месяц вызов с секундомером приняли сотни человек — и значительная часть из них так никуда и не улетела. Это с учетом того, что в большинстве видео речь идет о внутренних рейсах, а значит, не нужно тратить время на паспортный контроль.
@momlifewithtiff Definitely do not recommend trying the #airporttheory. Will certainly be getting to the airport 2 hours early from now on. #travelhacks #missedflight #allegiantair #flying #airport #airporttips #flyingtips ♬ there she goes - 🎸🪩
При этом у возникновения челленджа есть вполне весомое объяснение.
«Опыт перелетов стал настолько ужасным, что люди отчаянно стараются провести в аэропортах как можно меньше времени. Сидеть в неудобных креслах рядом с розетками, которые работают через раз, есть посредственную и дорогую еду — все это не очень приятно. Я их понимаю!» — отметила в разговоре с People тревел-консультант Николь Кампой Джексон. Но все равно порекомендовала приезжать в аэропорт минимум за час до вылета.